El risc de pobresa de persones en situació irregular és quatre vegades més alt

Més de 100.000 persones viuen en situació administrativa irregular a Catalunya i des de la taula del tercer sector ha alertat avui mateix que el seu risc de pobresa és quatre vegades més gran que la dels ciutadans espanyols. I és que els migrants irregulars no tenen dret a ERTO, que sovint no estan empadronats, que no poden rebre prestacions de renda garantida com la RGC o el IMV, i que han vist paralitzats els seus tràmits a causa de la pandèmia. La Taula del Tercer Sector adverteix d'aquesta situació sobretot per un col·lectiu molt vulnerable