Sobre el confinament comarcal, Antoni Trilla (Clínic): “Durant les properes 2 o 3 setmanes quanta menys mobilitat, millor”.

En una entrevista al “Notícies Migdia”, Antoni Trilla ha donat per fet que el confinament comarcal s’haurà de mantenir més enllà del 19 d’abril, la data de finalització que marca la resolució del Procicat. Per Trilla, l’actual creixement de casos formen part ja dels efectes de la Setmana Santa: “Té tota la lògica perquè ja portem 7-10 dies de l’inici de la Setmana Santa i la soca britànica, que és la que predomina, és més contagiosa i la que desenvolupa més ràpidament els símptomes”.

S’haurà d’ajornar activitat quirúrgica

Amb les UCI més plenes que a l’inici de les anteriors onades, el cap d’epidemiologia del Clínic també ha donat per fet que “s’hauran de desprogramar aquelles activitats que no comporten un risc per a la salut de les persones perquè necessitarem els llits i el personal per atendre els malalts de covid”.

L’últim port de muntanya

Tot i així, Antoni Trilla s’ha mostrat optimista davant la campanya de vacunació: “Si això fos una etapa ciclista, m’agradaria pensar que estem en l’últim port de muntanya; tindrem molta feina als hospitals i a l’atenció primària durant les properes setmanes però, quan es controli quarta onada, aquesta serà la darrera que ens enganxa sense una part de la població ben vacunada”.

A favor de seguir vacunant amb AstraZeneca

A l’espera del que diguin els últims informes, aquest especialista del Clínic veu bé seguir “revacunant” amb AstraZeneca els menors de 60 anys que ja han rebut una primera dosi. Si les autoritats sanitàries no ho permeten, Trilla creu que la millor opció és utilitzar una altra vacuna perquè quedar-se amb una sola dosi d’AstraZeneca, tot i que hi ha una protecció del 70%, “no ens acaba d’agradar”.