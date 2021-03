L’inici de la legislatura a Catalunya

Ciutadans qualifica d’escàndol la reforma del reglament per blindar a Laura Borràs

El líder de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha censurat que els partits independentistes estiguin negociant una reforma del reglament del Parlament per tal que els diputats amb causes judicials obertes no deixin el càrrec fins que hi hagi una sentència: “És un escàndol”.