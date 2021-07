Ciutadans qualifica de “cortina de fum” la taula de partits catalans del PSC

En una entrevista al Notícies Migdia d’Onda Cero Catalunya, Carrizosa també ha qualificat de “cortina de fum” la proposta del PSC: “ A mi el que m’agradaria és que el PSC es pronunciés sobre el nostre document de 8 reivindicacions, de les quals ningú no parla”. En aquest sentit, ha criticat que el govern de Pere Aragonès només vulgui parlar d’amnistia i autodeterminació.

Sense canvis en la gestió del conflicte

El president del grup parlamentari de Ciutadans també ha valorat la remodelació de Pedro Sánchez: "Els indults han introduït noves armes i ànims als independentistes; el constitucionalisme està patint una regressió en expectatives i drets i això seguirà passant amb el nou govern de Sánchez”. Preguntat sobre la durada de la legislatura a Catalunya, Carrizosa creu que no sobrepassarà els dos anys “per imposició de Junts per Catalunya i la CUP. El dirigent de la formació taronja ha assegurat que, si hi ha eleccions, estaran “preparats”.