El PP català defensa el model Ayuso davant “la vista grossa” als botellons i el tancament continu de negocis

En una entrevista al Notícies Migdia, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha explicat que la cinquena onada, amb una explosió de casos entre la gent més jove, demostra la necessitat d’aplicar “mesures diferents” respecte les altres onades. En aquest sentit, Fernández ha assegurat que el model de Isabel Díaz Ayuso demostra que es pot combinar el manteniment de l'activitat econòmica i la lluita contra el virus. Fernández ha criticat "la vista grossa" i "el deixar fer" del govern català o de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, davant els botellons i ha defensat "mesures imaginatives" que no siguin sempre "el tancament" de sectors econòmics com el de l'oci nocturn.

El PP recorrerà el fons del govern

El dirigent popular ha anunciat que "portaran a la justícia" el fons aprovat pel govern català per cobrir les fiances que el Tribunal de Comptes reclama als ex alts càrrecs del govern per les suposades irregularitats en la gestió econòmica de l'acció exterior de la Generalitat. Independentment del que digui el Consell de Garanties Estatutàries, Fernández ha afirmat que "estan tips dels subterfugis legals dels independentistes" i que és “un escàndol” que els tots els catalans hagin de pagar els delictes que han comès aquests dirigents. Per aquest motiu, també ha criticat que el socialista Salvador Illa hagi avalat la legalitat del fons abans de que s’hagi fet públic el dictamen del CGE. “Aquest és el veritable efecte Illa”, ha rematat el líder dels populars.