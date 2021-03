Una associació de familiars avisa que un 25% dels treballadors dels geriàtrics no s’ha vacunat

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, la presidenta de la coordinadora de residències 5+1, Maria José Carcelén, ha explicat que ara mateix, amb el risc de rebrot per sota de 300, s’estan fent “cribratges mensuals” i així “és impossible detectar els asimptomàtics” que, al seu parer, és la gran amenaça per a la seguretat dels usuaris d’aquests centres. Carcelén ha advertit que, si molts treballadors no volen vacunar-se (no és obligatori), “no es pot estalviar” en altres mesures per garantir la seguretat de la gent gran

El protocol no s'aplica

Una altra de les preocupacions per a la coordinadora 5+1 és que el protocol per a les visites de familiars no s’està aplicant. “Aquí tenim un problema, qualsevol pot prendre decisions respecte els drets de la gent gran i les seves famílies; moltes residències no estan complint aquest protocol i tot i que no tenen cap cas positiu no permeten als seus usuaris sortir o rebre visites”, ha lamentat Carcelén, per a qui la situació “és insostenible”. Per això, ha reclamat inspeccions i un telèfon per poder denunciar de forma ràpida aquests casos.

Què diu el protocol?

Segons la darrera actualització, les visites es mantenen a totes les residències verdes (lliure de covid) i taronges (amb risc de coronavirus) i sense limitació de nombre de visites per setmana. També queden restablertes les sortides dels residents a l’exterior del centre acompanyats de personal o familiar. Si les sortides són superiors a tres setmanes, els usuaris correctament vacunats tampoc han de fer-se prova PCR ni estar en quarantena a la tornada.