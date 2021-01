Sembla un capitol de "Black Mirror" però és totalment cert.

Hi ha estudis i software que treballa per recrear difunts per poder tenir converses virtuals amb ells.

On està el límit ètic d'aquests "bots"?

Com poden afectar a les persones que no han superat una pèrdua?

Dani Martin també ens porta la resta de novetats del sector.

ho comentem al Nits de Ràdio, amb David Cervelló.