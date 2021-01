Som més o menys productius amb el teletreball?

El teletreball ha arribat amb el confinament per quedar-se?

Hi ha dubtes ens certs ambients de que el teletreball sigui eficient per que consideren que els treballadors no tenen prou autodisciplina i si no estan controlats no rendeixen, però és realment cert, o és una falsa creença?

Está comprovat que es treballi més al lloc de treball? O la gent es limita a fer veure que treballa?

És més difícil d'implementar a la nostra societat envers de països amb més autocontrol? Què és més eficient?

Ens ho comenten les dos freelance del món del periodisme, moda i tendències Sonia Martinez i Maria José Cayuela al Nits de Ràdio, amb David Cervelló.