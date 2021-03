Per tancar la jornada del 8M el nostre expert en sèries ens proposa sèries i documentals que siguin reivindicatius d'una mirada i una situació que no podem oblidar.

També fem referència als premiats als Critics Awards de nord amèrica, que han mostrat les preferències per The Crown en la part interpretativa, a Ted Lasso com una de les revelacions en comèdia i Queen's Gambit com la consagració de la temporada.

