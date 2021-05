Quines són les mesures per poder "lligar" a una discoteca en la nova normalitat?

Sembla que l'oci nocturn torna, però en quines condicions?

Als locals amb aforament de més de 500 persones, la pista de ball haurà d'estar perimetrada amb elements lleugers, com, per exemple, un cordó, i haurà de disposar d'un punt d'entrada i un punt de sortida clarament diferenciats.

Els usuaris hauran d'anar amb mascareta i mantenir una distància d'1,5 metres excepte si són de la mateixa bombolla de convivència. A les pistes de ball, no es podrà consumir begudes.

A la barra també s'haurà de garantir la distància interpersonal d'1,5 metres com a mínim, Caram, quina barra!

Tot això genera una serie de dubtes que intentem resoldre amb molt d'humor. Si a una discoteca no pots veure i no pots lligar... a què hi vas? ens preguntem

Els nostres "tribuneros" en fan comèdia al Nits de Ràdio, amb David Cervelló.