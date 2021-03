Quines són les grans triomfadores dels globus d'or?

'The Crown', 'Gambito de dama' i 'Schitt' s Creek ', han estat les principals guanyadores dels Globus d'Or 2021

No hi ha dubte que tres sèries han destacat per sobre de la resta en aquests Globus d'Or 2021: 'The Crown' en les categories de drama, 'Schitt' s Creek 'a les de comedia o musical i "Gambito de dama" a les de minisèrie.

Celebrem especialment el guardó per Jason Sudeikis per "Ted Lasso" i no acabem de comprendre el de l'actriu que ha encarnat a Lady Di.

Oscar, a més, ens porta dues recomanacions de la nova aposta de Disney+ el canal Star, una li ha semblat interessant, l'altre no gaire... ens explica quina és quina, si "Con amor, Victor" o "Big Sky" al Nits de Ràdio, amb David Cervelló