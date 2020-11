Què ha fallat en l'atenció a la gent gran durant el confinament?

Avui a "Nits de Ràdio, amb David Cervelló" parlem amb Victòria Cardona, mestra i autora que ens porta la seva experiència durant la pandemia global de la Covid-19 que tant sofriment ha provocat.

El trasbals que el coronavirus ha generat, ens ha obligat a replantejar-nos les nostres prioritats i centrar-nos en l'essencial. És evident que ja res serà com abans.

Ens recomana que aprenguem a utilitzar la flexibilitat adequada a cada moment de la vida i a ser millors. L'autora, ens insta que la nostra gent gran es sentin sempre estimats, acompanyats i valorats. Té esperança que de tants mals i tan dolor pot sorgir una cosa molt bona

Com ens explica, potser no ens podem donar petons, però sí abraçades de galta i una mica de massatget a l'espatlla, com li fan les seves netes quan la veuen.

Tot això i molt més ens ho expliquen al Nits de Ràdio amb David Cervelló.