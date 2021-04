Propostes cinematogràfiques pel cap de setmana

Temps per el cinema a "Nits de Ràdio"

Les dades de les dues darreres setmanes són molt prometedores, així com la recaptació total de qualsevol setmana del mes de febrer o març va ser de uns 600.000 euros, el darrer cap de setmana es va fer una recaptació total de 5.000.000, fomentada en gran part per la possibilitat d'assistir a moltes sales en setmana santa i pel fet de l'arribada d'un gran blockbuster com ha estat "Godzilla vs Kong".

Aquesta setmana el nostre crític ens recomana "Otra Ronda", película protagonitzada per Mads Mikkelsen que de ben segur funcionarà molt bé en sales, ja que tothom que la veu en queda encantat, per molt que toqui un tema que pot semblar polèmic de partida. Som més divertits i creatius quan anem una mica beguts?

Ens ho explica juntament amb la resta d'estrenes al Nits de ràdio, amb David Cervelló.