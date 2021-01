Ha posat de manifest la covid-19 la fragilitat de l'ésser humà enfront altres espècies animals?

El nostre historiador Òscar Gonzàlez ens porta un convidat de luxe, Jordi Serrallonga. Arqueòleg, naturalista i explorador, professor, en Jordi és un tot terreny que ens explica de forma molt clara i entenedora quina relació guarden les seves aventures amb la comprensió de temes actuals, com el canvi climàtic o el desembarcament de noves pandèmies en ple segle XXI, en concret el Covid-19. Ell, gran defensor de Darwin i l'origen de les espècies, ens explica que la selecció natural segueix aquí. A l'Àfrica, un hadzabe li diu a l'autor: «som animals». Som una espècie més, i només la ciència permet comprendre la posició de la humanitat en un planeta on l'evolució biològica és imparable. El ceptre de el canvi no està en mans de déus amb peus de fang, sinó en els dominis rebels i lliures de la natura.

Ens explica tot això... i la seva passió pel cinema, aquesta nit a Nits de ràdio, amb David Cervelló.