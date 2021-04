Tertúlia cultural amb Asun López, Dani Martín i David Morales. Propostes d'entreteniment, llibres i aplicacions.

Els tribuneros Marc Gelabert i Sergi Porcel analitzen les paraules de Díaz Ayuso sobre si Madrid té la virtut d'aconseguir que no et trobis mai amb un/una "ex" pel carrer

Ens visita Ares González per parlar-nos del seu llibre "Educar sin GPS"