Nits de Ràdio 29/11/2022

Òscar González ens porta avui dues noves sèries, per una banda a apple tv tenim "Después del huracán" i a netflix una proposta de Daniel Sánchez Arévalo, una historia amable sobre un tema dur com és el càncer en els joves, es diu "Las de la última fila"

Victor Ruiz Novel ens parla d'un fet que "Va passar de nit..." com va ser el Brexit.

Entitats i organitzacions se sumen al Giving Tuesday, una moda que, com el Black Friday o el Cyber Monday, ve dels Estats Units, però que, en aquest cas, fa referència a just el contrari: a donar. En el seu reportatge l'Eva Albiol analitza les claus d'aquesta iniciativa amb els fundadors del Giving Tuesday a Espanya i amb la Fundació Arrels, una de les entitats que hi participa.

Entrevistem a l'actor Paco Ortega que conversa amb Ariadna Giné sobre l'obra de teatre "Yo estuve allí" en la que es fa homenatge a George Harrison.