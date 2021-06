NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 29/06/2021

Podcast complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló: Torn per les sèries amb Òscar González avui tot analitzant dues sèries que ens parlen del problema del racisme als EEUU. Per una banda "The Underground Railroad" i per l'altra "Them" Joe Lewis i Maria Bernardes a la tertúlia internacional ens parlen dels menjars que més els criden l'atenció de casa nostra i quin son els àpats més típics dels seus països.