Nits de Ràdio 26/04/2023

Amb Robert Calvo demostrem totes les setmanes que la televisió pot ser una "Caixa savia". Aquesta setmana en Robert ens analitza concursos de fa temps que tornaran o que podrien tornar.

Maria José Cayuela i Sònia Martinez ens fan sempre propostes interessants pel nostre temps d'oci, en aquesta ocasió per terres Irlandeses i per viatjar al món de Harry Potter, o al menys el que el va inspirar a la seva autora.

Quins són els productes més robats als supermercats? L'Eva Albiol ho descobreix en el seu reportatge amb en Salvador Cañones, soci director de l'empresa STC.

Parlem amb el psicoleg Rafael Santandre, autor de "El mètode per viure sense por", el mètode emprat per milers de persones per superar ansietat, TOC, hipocondria i altres pors.