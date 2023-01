NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 26/01/2023

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Analitzem la televisió, la societat, les notícies més divertides i les revistes amb Marta González Peláez, Alan Jornet i David Morales. Comencem parlant de la picaresca en casos de teletreball, com el cas d'un treballador que es trucava a si mateix per no atendre als clients. En el seu reportatge, l'Eva Albiol analitza com afecta l'administració dels diners en una parella y al seu grau de benestar. ¿Quin model de gestió economica porten les parelles: comptes conjunts o comptes separats? Parlem amb l'autor de "Los 9 Pasos Para Conseguir Tus Sueños", Jesus Nieto Quintana. Amb el qui aprendrem a conèixer i identificar millor què volem aconseguir a la vida.