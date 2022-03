Nova edició del nostre cybercafé del Nits de Ràdio amb Dani Martin i David Morales tot parlant de notícies tecnològiques, d'apps, internet i videojocs. Comentem la polèmica de la setmana amb els conflictes entre "twitchers"

Riurem una estona amb els nostres tribuneros, Marc Gelabert i Sergi Porcel tot parlant d'excuses per no anar a treballar ara que ja no hi ha quarentenes per Covid-19

Entrevistem a l'expert en comunicació Ferran Ramon-Cortés, autor de "La isla de los 5 faros"