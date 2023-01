NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 25/01/2023

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Amb Robert Calvo demostrem totes les setmanes que la televisió pot ser una "Caixa savia". Aquesta setmana el Robert ens fa un recordatori de tots els programes, o dels més recordats, que han tractar l'amor i el "lligar" com a fil conductor. El nostre divulgador científic Sheddad Kaid-Salah Ferrón ens explica la importància de la medicina i la salut a l'espai. En el seu reportatge, l'Eva Albiol parla sobre el mètode per escollir els guanyadors i nominats dels premis Oscar. La resposta és simple: els membres de l'Acadèmia de Hollywood decideix els pesos pesants de cada un dels gremis, però sembla que, tot plegat, comença a perdre credibilitat. En Jordi González ens proposa fer una "Pausa en les nostres emocions" Parlem amb l'autora de "Lo que de verdad funciona eres tú", l'entrenadora Sara Vanessa Rodríguez Muñoz que ens diu com trobar el equilibri perfecte d'objectius realitzables per una vida més sana.