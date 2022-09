Nits de Ràdio 23/09/2022

NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Amb Dani Martin i Francesc Fortea analitzem el món de la tecnologia, aplicacions i dels videojocs, i mont "friki". Comencem parlant d'una conferència a la que va assistir en Dani en la que explicaven com funcionen els algoritmes de les apps per lligar. Francesc ens diu les novetats del món Star Wars... Els tribuneros ens fan riure una setmana més ara mirant a quines extraescolars apuntar als seus fills Maria José Cayuela i Sònia Martínez ens expliquen els principals aconteixements que s'han produït les darreres setmanes a internet i el món influencer, com per exemple el que va passar amb les entrades dels concerts de Coldplay. Flàvia Codinas ens fa un reportatge sobre l'arribada de la tardor...