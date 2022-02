NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 23/02/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló: Dividim el món en dos amb Thais Buforn i David Morales, tema "Paraigües o impermeable? El nostre divulgador econòmic, Iñaki Jiménez Largo ens parla de com pugen els impostos com el IRPF de forma oculta al pujar la inflació Els psicòlegs Susana Sánchez i José Antonio Alcuéscar ens parlen de les ruptures de parella, què fer quan et deixen? Josep Ramón Mier ens recomana còmics... i parlem amb Gema Sánchez, autora de "Ahora es tu momento"