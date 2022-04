NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 22/04/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló: Nova edició del nostre cybercafé del Nits de Ràdio amb Dani Martin (korso89) i David Morales tot parlant de notícies tecnològiques, d'apps, internet i videojocs. El debat és a partir d'un estudi que ha analitzat la gent que fa "trampes" als videojocs i el seu comportament a la vida real. Riurem una estona amb els nostres tribuneros, Marc Gelabert i Sergi Porcel tot parlant de com es faran a partir d'ara les salutacions, un cop tretes les mascaretes: dos petons, un , cap? Parlem amb Nicolas Romero, autor de "Empieza a vivir" un mètode d'aprofitament personal per autoenganyar-nos menys, canviar de mentalitat i reforçar-nos per a les crisis del futur