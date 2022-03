Nits de Ràdio 22/03/2022

Amb Óscar González analitzem l'actualitat de sèries, ens en proposa dues, per una banda la quarta temporada de "La maravillosa señora maisel", per l'altra "This is Philosophy"

Entrevistem a l'autora del llibre "Quiero dormir", Zaira Leal.

Escoltarem els consells setmanals del nostre coach Jordi González.

Temps per donar veu a associacions que ens fan un món millor amb Rosa Domingo, avui parlant amb Josep Torrico de Fundació Marianao. Que atenen prop de 1000 nens, 600 adolescents, 750 adults, i vora a les 200 persones grans al Barri de Marianao, a Sant Boi i Baix Llobregat