Amb Óscar González analitzem l'actualitat de sèries, ens en proposa dues, per una "As we See it (Nuestra mirada)", per l'altra "Reacher"

Entrevistem a l'autor de "Apágate Insomnio" de Marcello Soi.

Tertulia amb Joe Lewis, Maria Bernardes i David Morales sobre com lel concepte de la seguretat a diferents països.

Escoltarem els consells setmanals del nostre coach Jordi González.

Temps per donar veu a associacions que ens fan un món millor amb Rosa Domingo, avui parlant de la ONG Experientia