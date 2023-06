NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 21/06/2023

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Amb Robert Calvo demostrem totes les setmanes que la televisió pot ser una "Caixa savia". Aquesta setmana en Robert ens analitza la figura de Mari Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, més coneguda com "Mari Carmen y sus muñecos" que recentment ha traspassat. Ciència amb Sheddad Kaid Salah Ferrón El percentatge d'homes que es fa tractaments i/o intervencions estètiques s'ha multiplicat per quatre en 10 anys. En el seu reportatge, l'Eva Albiol entrevista al Dr. Jordi Mir, vocal de cirurgia estètica de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica. Parlem amb Edu Gramunt de Microfusa, una escola per aprendre producció musical i poder tirar endavant una carrera d'èxit. El nostre Coach, Jordi Gonzalez, en parla dels processos a seguir per assolir una "meta", un objectiu.