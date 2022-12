NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 20/12/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Òscar González analitza avui el que ha estat el 2022 en el món de les sèries de ciència ficció, arrel del recent èxit de "Andor" la serie de l'univers Star Wars protagonitzada per Diego Lune Victor Ruiz Novel ens parla d'un fet que "Va passar de nit..." com va ser el dia que es va acabar el grup musical "Mecano". En el seu reportatge, l'Eva Albiol ens parla de l'inquietant cistell de Nadal d'una funerària d'Ourense que inclou, fins i tot un Satisfyer. Està valorada en 2.500 euros i tots els productes van dins d'un taüt. Ana Isabel García Vázquez, experta al camp de la filosofia per als més petits, fomenta la curiositat dels nens mentre coneixen la història de la filosofia amb el llibre que ens presenta "Aprendiz de Filosofía"