NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 19/04/2023

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Amb Robert Calvo demostrem totes les setmanes que la televisió pot ser una "Caixa savia". Aquesta setmana en Robert ens analitza l'aniversari de Gran Hermano, analitzem com ens va canviar la mirada televisiva. Iñaki Jiménez Largo, el nostre divulgador econòmic, ens explica la situació del càlcul de les pensions actualment. El 19 d'abril se celebra el Dia Mundial dels Simpson, la família de Springfield més televisiva que ja forma part de la nostra cultura. Coneixem els detalls d'aquesta sèrie en el reportatge de l'Eva Albiol. Parlem amb Antonio Lozano, autor de "La sabidura del no saber" on aprendrem molt sobre l'actitud que hem de tenir sobre el que sabem i ens falta per conèixer.