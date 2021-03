NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 19/03/2021

Podcast complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Tertúlia cultural amb Asun López, Dani Martín i David Morales. Propostes d'entreteniment, llibres i aplicacions per fer i gaudir en família. Asun ens comenta "Almas grises" de philippe claudel. Dani ens comenta les novetats del sector tecnològic, entre elles un estudi que determina quina és la teva feina ideal tenint en compte a quin tipus de videojocs jugues. Els tribuneros Marc Gelabert i Sergi Porcel fan humor tot analitzant com ens ha canviat la vida desde l'inici del confinament que ara tot just compleix un any. Parlem d'educació i formació amb Cristian Olivé, autor del llibre: "Una educació rebel"