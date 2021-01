Nits de Ràdio 13/01/2021

Per riure una estona dividim el món en dos, entre els que són partidaris de dur ulleres o lentilles amb Thais Buforn i David Morales.

El nostre divulgador científic, en Sheddad Kaid-Salah Ferrón ens fa una segona part del meravellós món de la física quàntica, avui explicant conceptes com el principi d'incertesa o l'efecte tunnel.

El nostre coach, en Jordi Gonzalez, ens parla de 2021 propostes i una més per aquest any que tot just comença

Temps pel mon del còmic amb José Ramón Mier, avui parlant-nos de les novetats de DC i el seu "omniverse", les sèries "ultimate" i els projectes futurs del món Marvel a cinema i sèries.