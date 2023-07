Nits de Ràdio 12/07/2023

Amb Robert Calvo demostrem totes les setmanes que la televisió pot ser una "Caixa savia". Aquesta setmana en Robert ens parla de programes que tornen a la televisió anys després de ser cancelats, com el cas de "Humor amarillo" o "Betty la fea"

El nostre Coach, Jordi Gonzalez, en parla de la zona de confort

Quan has viscut al desert del Sàhara, pots pensar que al nostre país no fa calor, però sí que coneixes tots els mètodes per lluitar contra les temperatures extremes. L'Eva Albiol ens ho explica en el seu reportatge.

Parlem amb Ana Ibañez, autora de "Sorprende tu cerebro" amb la que aprendrem com fer treballar les diferents zones del nostre cervell per estar més actiu en tots els sentits i a totes les edats.