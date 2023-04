Nits de Ràdio 12/04/2023

Amb Robert Calvo demostrem totes les setmanes que la televisió pot ser una "Caixa savia". Aquesta setmana en Robert ens analitza els 50 anys d'informe semanal.

Sheddad Kaid-Salah Ferrón, el nostre divulgador científic, ens parla aquesta setmana de l'Adn, de com ha evolucionat el nostre coneixement sobre ell i de com a prop estem de poder modificar-l'ho.

En el seu reportatge, l'Eva Albiol entrevista el professor en el Màster Universitari en Màrqueting i en diversos Master of Science de la UPF Barcelona School of Management, Roger Pagà, per parlar dels secrets que amaga el neuromàrqueting. Una fragancia o una música ens poden incitar a comprar?

María José Sánchez Yago escriu en aquesta ocasió, en el llibre "Érase una persona que quería tener hábitos" sobre la possibilitat de canviar els hàbits que es van crear al llarg de tota una vida