Nits de Ràdio 11/05/2022

Parlem amb Julio Basulto, autor de "Come mierda" en el que aprendrem com ens afecta menjar productes processats i quins hàbits hem de procurar tenir per millorar l'alimentació.

El nostre divulgador econòmic, el professor Iñaki Jiménez Largo ens parla de la pujada de l'Euribor, quins en són els motius i com afectarà a les economies domèstiques i de pimes.

Amb la psicòloga Maria Luisa Ferrerós analitzem els perills dels joves de caure en les anomenades "Cryptosectes", organitzacions que els prometen fer-se rics sense treballar apenes i com això els distancia de les seves famílies.