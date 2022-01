NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 11/01/2022

Podcast complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló: Amb Óscar González analitzem l'actualitat de sèries, comencem amb els Globus d'Or, i després analitzem dues sèries, una de vampirs zombis i l'altre d'un futur apocalíptic. Tertulia internacional amb Maria Bernardes, Joe Lewis i David Morales tot parlant de com es fan els "apropaments" quan t'agrada una persona, som massa de tocar-nos els uns dels altres? Porta confusió a la gent de fora? Escoltarem els consells setmanals del nostre coach Jordi González. Avui plantejant que tenim un any per endavant. Temps per donar veu a associacions que ens fan un món millor amb Rosa Domingo, avui parlant de la "Fundació nou xamfrà"