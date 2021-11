NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 09/11/2021

Podcast complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló: Amb Óscar González analitzem dues propostes d'entreteniment: "Dolores: La verdad sobre el Caso Wanninkhof " i "The bite". Tertulia influencer amb Maria José Cayuela i Sònia Martínez. Avui ens expliquen com els van robar un dels seus comptes d'instagram i com el van poder recuperar. Temps per donar veu a associacions que ens fan un món millor amb Rosa Domingo, avui parlant d'una empresa que ajuda als nens que han de passar per quiròfan a través de la realitat virtual. David Morales ens posa al dia del que cal conèixer del dia i entrevistem a David Remartínez autor de "Una historia pop de los vampiros"