NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 08/12/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Analitzem la televisió, la societat, les notícies més divertides i les revistes amb Marta González Peláez, Alan Jornet i David Morales. Comencem parlant de com podríem organitzar millor els festius i els ponts entre setmana. Jordi González ens parla de com afrontar les festes de Nadal per la gent que ha perdut éssers estimats i veure oportunitats on potser tan sols hi veurien dolor.