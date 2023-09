Nits de Ràdio 08/09/2023

Amb Dani Martin analitzem el món de la tecnologia, aplicacions i dels videojocs.

A partir de la polèmica sobre el fet d'afegir "streamers" com a presentadors en "El gran Prix" de Televisió Espanyola i les crítiques que ha rebut, debatim sobre la rivalitat entre els comunicadors digitals i els mitjans tradicionals.

Entre les propostes gamers tenim "Armored Core VI: Fires of Rubicon"

Els tribuneros Marc Gelabert i Sergi Porcel ens comentem amb humor com ha estat aquest estiu amb dies tan calurosos.

L'Eva Albiol ens explica si finalment va arribar o no a Santiago en el seu particular "camino" i Francesc Fortea en el món "friki" ens diu què cal veure de la nissaga Star Wars per poder entendre la sèrie de televisió "Ashoka"