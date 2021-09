Nits de Ràdio 08/09/2021

Parlem amb Marian Rojas, autora de "Encuentra tu persona vitamina" aprendrem a buscar persones que aportin a les nostres vides

El nostre divulgador econòmic, l'Iñaki Jiménez Largo ens explica la diferència entre coloms i falcons en l'argot econòmic i els tipus d'interès.

Selene Corp ens parla de manga, i entre les figures que destaca avui està la de Osamo Tezuka

El coach Jordi González ens formula una pregunta "Per què avui no?" I es que qualsevol dia pot ser un gran moment per realitzar o començar un gran projecte