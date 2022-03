Nits de Ràdio 08/03/2022

Amb Óscar González analitzem l'actualitat de sèries, avui en proposa dues, per una banda "La amiga estupenda", per l'altra "The responder" amb Martin Freeman.

Tertulia amb Joe Lewis, Maria Bernardes i David Morales sobre s'enten l'humor a diferents països i a diferents èpoques, ens fan riure les mateixes coses?

Escoltarem els consells setmanals del nostre coach Jordi González.

Entrevistem l'autora de "Más allá del dolor de la pérdida" Lorena Alonso

Parlem amb l'autor de "La vida secreta de los cuadros", Agustín Sánchez Vidal.