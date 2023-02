Nits de Ràdio 07/02/2023

NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Òscar González ens proposa en aquesta ocasió una sèrie. Comencem parlant de la possibilitat que Netflix modifiqui les condicions per evitar que es comparteixin els comptes amb més d'una persona. La ficció que ens planteja és "Machos Alfa", dels creadors de "Aquí no hay quien viva". Victor Ruiz Novel ens parla d'un fet que "Va passar de nit..." com va ser la mort de "Rasputín" Parlem amb l'autor de "Tú eres lo único que falta en tu vida", en Borja Vilaseca, on ens dóna les claus sobre l'Eneagrama: una eina d'autoconeixement per ser conscient de com l'ego ens manté esclavitzats.