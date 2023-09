NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 05/09/2023

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Òscar González ens porta avui dues sèries de la franquicia de Star Trek. En concret "Lower Decks" una versió d'animació que està agradant molt tant a adolescents com a adults i la segona temporada de "Strange New Worlds" les aventures de la USS Enterprise abans de ser capitanejada per James T. Kirk, en aquest cas a les ordres del capità Pike. Victor Ruiz Novel aquesta temporada ens fa homenatges a partir d'algun premi o guardó, en aquest cas el Goya al mític i estimat actor, Tony Leblanc. Eva Albiol aquesta setmana ens explica l'experiència de fer el camino de Santiago amb la seva germana, avui la primera entrega. L'escriptora Asun López ens presenta la seva nova novela "Emético"