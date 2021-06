Tertúlia cultural amb Asun López, Dani Martín i David Morales. Propostes d'entreteniment, llibres i aplicacions.

Entrevistem Francesc Gascó, autor de "Eso no estaba en mi libro de Historia de los Dinosaurios" on explica detalls interesantíssims de com va ser tant el descobriment dels dinosaures com l'impacte que va tenir en la societat de l'època.

Repassem l'horari de la tarificació elèctrica amb els "tribuneros" i els grans misteris de la humanitat amb Carlos Aguilar