L'ús del Ioga en el creixement personal i aconseguir fites importants

Sempre s'ha parlat dels beneficis del Ioga, però molta gent no fa el primer pas per por a no ser prou flexible o per falta de confiança en el seu cos i el què diran.

L'autora de "Divina de la mente" ens explica com va ser la seva experiència personal per arribar a fer servir el Ioga com a camí cap a la superació i com fer front a un moment de dificultat, de necessitar un respir, un gir que donés embrenzina a la resta de la seva vida, i ho va aconseguir amb el mètode que ens explica en el seu llibre a Nits de Ràdio, amb David Cervelló