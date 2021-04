Heu vist algú fer servir la mascareta per sonar-se?

Va ser el dia que la candidata del PP a Madrid, Díaz Ayuso va fer conèixer a la premsa les ampolles d'aigua amb el seu nom i fotografia, però el que es va fer més viral de l'acte va ser quan l'alcaldessa de Pozuelo: Susana Pérez Quislant, va descobrir un nou ús per a la màscara: eixugar-se els mocs

També analitzem, al "dimecrous" d'avui, el món dels bufets lliures i els restaurants que tenen una cinta on van circulant els platets, com s'ho faran en la era post-pandemia ara que tots hem agafat tanta mania i dèria per la neteja i la higiene?

En fem tertúlia per analitzar aquest i altres temes i per poder riure una estona al Nits de Ràdio, amb David Cervelló.