Favorits pels Oscars 2021

Temps per el Cinema a "Nits de Ràdio"

Pablo Mérida, el nostre especialista, ens comenta el que ha donat de si el recent BCN Festival celebrat als cinemes Verdi de Barcelona.

A més, com ja arriba una nova entrega de la cerimonia del premis de la academia de Hollywood, ens posem al día de quines són les favorites als Oscars. Per on van els pronòstics i quins films apunten a ser els grans èxits de l'entrega de guardons.

Entre el Pablo i el David hi ha sempre disparitat de pronostics, edició rera edició, veure'm qui dels dos encerta més en la ceremonia d'enguany que es celebra la propera nit del diumenge al dilluns.

Serà Nomadland la gran triomfadora d'aquesta edició? S'endurà per fi Glenn Close la preuada estatueta?

Ens ho expliquen al Nits de ràdio, amb David Cervelló.