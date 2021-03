És un dels misteris clàssics, què és i si mai ha existit el monstre del llac Ness, el Nessy.

Un animal prehistòric? Una especie desconeguda? Una Serp gegant?

El que està clar és que existeixi, o no, hi ha un munt de teories, a quina més esbojarrada, al respecte, tot i que pels veïns de la zona, el millor que pot passar és que segueixi funcionant la llegenda, ja que és tota una font d'ingressos per turisme.

Analitzem la seva història al Nits de Ràdio, amb David Cervelló