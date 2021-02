Es doblen les películes estrangeres a EEUU i al Brasil?

És sabut per tothom que els EEUU són la meca del cinema i que segurament no estaven gaire acostumats a doblar les pel·lícules i sèries fa uns anys, però amb l'arribada de les plataformes de streaming com Netflix i les seves produccions internacionals d'èxit s'han hagut de posar les piles i començar a doblar-les a l'anglès.

Les nostres sèries com "La casa de papel" o "Merlí" es veuen a tot arreu. Són doblades o tan sols es subtitulen?

Com és el doblatge a nord amèrica? i al Brasil?

Ho coneixarem de primera mà amb dos professionals de la locució que viuen a casa nostre però que segueixen treballant pels seus països d'origen.

Ens ho comenten Nits de Ràdio, amb David Cervelló