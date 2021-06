No hi ha dubte que quedar-se a l'atur és un gran problema, no només econòmic, sino també, psicològic.

Quan a més passa molt de temps des de vas estar contractat per darrer cop les consequències són cada cop més greus i més complicades de gestionar.

Com ajudem a que no afecti a l'autoestima dels pacients? Com recuperem la confiança i la motivació?

Ens ho expliquen la Susana Sánchez i el Jose Antonio Alcuéscar al Nits de Ràdio, amb David Cervelló.