Com són els virus, com seran en el futur i quines aplicacions mèdiques poden tenir

El científic i escriptor Juan Fueyo ens parla dels virus, de què són, quina influència han tingut a la història i fins i tot quines aplicacions mèdiques podrien tenir en el futur, fins i tot com a eïna per curar alguns càncers.

Viral està escrit des d'una perspectiva científica, biològica i mèdica, el llibre té un marcat component humanístic transmès a través d'anècdotes històriques, filosòfiques, artístiques, literàries i d'altres disciplines -com la física i la astrofísica-, que el converteix en el llibre de divulgació científica de referència de la pandèmia.

Explica com han estat les pandèmies al llarg de la història de la humanitat, alertant als lectors dels perills que comportaran els virus en el futur, la seva utilització en possibles conflictes de guerra i com combatre'ls.

Es poden modificar i "adiestrar" per tal que "treballin" per nosaltres?

No sempre es pot parlar amb una eminencia mundial en virologia i investigació genètica i aprofitarem la seva visita per que ens pugui resoldre tots els dubtes de com són els virus i com ho podrien ser en el futur més proper.

